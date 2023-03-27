عمّان 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساحتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن باليوم العالمي للمياه.وقدم المركز بهذه المناسبة العديد من الأنشطة التوعوية والترفيهية بمشاركة طلاب وطالبات المركز السعودي لخدمة المجتمع، حول أساليب ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث، بالإضافة لعقد ورشة رسم للأطفال شملت عرض رسوم تعبيرية عن الماء وأهميته في الحياة.كما تضمنت الفعاليات المصاحبة تقديم محاضرة توعوية للمدير الطبي في عيادات المركز بالمخيم، تناول فيها جوانب مهمة حول طرق ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث، والكميات المناسبة لجسم الإنسان من الماء، وخطر الماء الملوث على صحة الإنسان، وما إلى ذلك من معلومات ونصائح إرشادية .// انتهى //00:53ت م0015