الطائف 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الليلة، مدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.وبادلهم سموه التهنئة بالشهر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال، مشيراً إلى أن رمضان شهر العبادات والخير والتراحم والتلاحم لأبناء المملكة والأمة الإسلامية.وقدم سموه الشكر للإدارات على جاهزيتهم لاستقبال الشهر المبارك وحثهم على بذل الجهود في سبيل راحة المواطنين و المقيمين من الساكنين وزوار المحافظة، داعياً الله أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على المملكة نعمة الأمان والاستقرار.// انتهى //00:54ت م0016