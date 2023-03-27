اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 5 أطنان من السلال الغذائية في مدينة كيرتشوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية
الثلاثاء 1444/9/6 هـ الموافق 2023/03/28 م واس
سكوبيا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 5 أطنان و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مدينة كيرتشوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 800 فرداً ، ضمن مشروع سلة إطعام للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
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