سكوبيا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 5 أطنان و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مدينة كيرتشوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 800 فرداً ، ضمن مشروع سلة إطعام للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //00:54ت م0017