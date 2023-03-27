أبها 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في جميع مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات المنطقة.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //01:08ت م0020