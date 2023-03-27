أبها 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأطلقت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، اليوم، إحدى مبادراتها الاجتماعية من خلال توزيع وجبات إفطار صائم في العديد من المواقع بمدينة أبها, وذلك ضمن مبادرة "أجاويد" التي تشرف عليها هيئة تطوير عسير.وفي اليوم الأول لانطلاق المبادرة جرى توزيع ما يقارب الـ( ٣٠٠) وجبة عبر ١٥ متطوعاً، يوزعون الوجبات في المناطق المكتظة بالعمالة والأماكن القريبة من المساجد.// انتهى //01:11ت م0021