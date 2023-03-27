جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساختتم المنتخب السعودي مساء أمس الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب بوليفيا وديًا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي خلال أيام الفيفا المقام حالياً في محافظة جدة.وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني إيري رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.// انتهى //01:11ت م0022