عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسنظمت جمعية المسؤولية الاجتماعية بعرعر ، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية اليوم, ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار "نلتزم بمسؤوليتنا الاجتماعية 23 مارس"، تزامنًا مع احتفال المملكة الأول بيوم المسؤولية الاجتماعية، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية، ورجال الأعمال، وذلك بقاعة الأهالي بعرعر.وتناول الملتقى الذي استضاف عدد من المختصين عدة محاور أبرزها تعريف المسؤولية الاجتماعية، وعلاقة بالمجتمع المحلي، ودور الإعلام في إبراز المسؤولية الاجتماعية، والتحديات التي تواجهها.// انتهى //01:31ت م0024