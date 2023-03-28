جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.واستمع إلى شرح عن أعمال الجامعة، والخدمات التي تقدمها الجامعة خاصة مشاركة منسوبيها في خدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع رئاسة الحرمين الشريفين، خلال شهر رمضان المبارك ، حيث سجلت الجامعة ما يزيد عن 200 متطوع ومتطوعة من طلاب ومنسوبي الجامعة.واطلع سموه على إنجازات طلاب الجامعة، ومن أبرزها الفوز بـ 7 ميداليات متنوعة، خلال مشاركة الجامعة في النسخة الـ 16 لمعرض "وارسو" الدولي للاختراعات 2022م، كذلك فوز طالبتين، من كلية الطب بالجامعة في "ھاكاثون الابتكار الصحي" بمشروع "كاشف أمراض الدم"، وحصول الجامعة على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف وتحقيقها الجائزة الكبرى في المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت بمشاركة 235 مخترعا ومخترعة يمثلون 40 دولة حول العالم، إضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس خلال العام الحالي ( 1444هــ ) في 220 مؤتمراً علمياً داخلياً وخارجياً.// انتهى //01:35ت م0025