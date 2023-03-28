المدينة المنورة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع مجمع المدينة الصحي, معرضاً توعوياً للتعريف بطرق الوقاية من مرض الدرن ونشر الوعي الصحي لدى المجتمع, وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للدرن تحت شعار "نعم يمكننا القضاء على مرض الدرن".وقدم المعرض الذي أقيم بأحد المجمعات التجارية شرحاً عن كيفية استخدام المضادات الحيوية للمصابين وتفادي طرق انتقاله من خلال تواجد الأطباء والمختصين.‏‎وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة الدرن، والقضاء عليه بحلول عام 2035م.// انتهى //01:36ت م0026