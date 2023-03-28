جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة جدة معالي الدكتور عدنان الحميدان.واستمع سموه إلى إيجاز عن أعمال الجامعة ومستجدات التطوير والمشروعات الإنشائية والخطط المستقبلية للجامعة وإعادة الهيكلة والتطوير الأكاديمي.كما اطلع على أبرز المنجزات التي حققتها الجامعة، وحصولها على عدد من الجوائز خلال مشاركاتها في المسابقات المحلية والدولية في مختلف الأنشطة الطلابية العلمية والرياضية، وكذلك تخريج أول دفعة من طالبات اللغة الصينية والبالغ عددهم 26 خريجة، إضافة إلى تسجيل قائمة ستانفورد الأمريكية للخمسة باحثين من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بالجامعة ضمن أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات، وتحقيق عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إنجازات بحثية متخصصة، وحصول الجامعة على درع التميز في كفاءة الإنفاق من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وحصولها على المعيار الوطني السعودي للتطوع (إدامة) كأول جامعة سعودية ووصول عدد المتطوعين لأكثر من سبعة آلاف متطوع ومتطوعة، كذلك تم عرضمذكرات التعاون التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص .// انتهى //02:13ت م0028