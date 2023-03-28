الدمام 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واستغلب فريق الصفا على منافسه الزلفي بنتيجة (27 - 24)، في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، التي جمعتهم أمس على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وبهذا الفوز، رفع فريق الصفا رصيده إلى 20 نقطة جعلته يتقدم للمركز الرابع في سلم الترتيب العام، فيما تجمد رصيد الزلفي عند 5 نقاط بقي بها في المركز العاشر.// انتهى //02:23ت م0030