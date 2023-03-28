جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، رئيس وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت الذي يزور جمهورية مصر العربية، معالي وزير التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين القباج، وذلك بمقر الوزارة في القاهرة.وجري خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي، والاطلاع على التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية الذي من المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال العام الحالي.// انتهى //02:42ت م0032