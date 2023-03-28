رام الله 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأدانت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداء مستوطنين الليلة، على سيارة مستشفى طولكرم الحكومي في الضفة الغربية، وتحطيم زجاجها، قرب بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بينما كانت تنقل تلك السيارة عينات مخبرية وأدوية، مما أدى لإعاقة حركتها، وتأخر وصول العينات والأدوية، كما اعتدى المستوطنون على سيارة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحطيم زجاجها أثناء نقلها لمصابين في حوارة بمدينة نابلس.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن إمعان الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي، وعرقلة حركة سيارات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوماً بعد يوم، وهذا يتنافى مع كافة المواثيق والحقوق الدولية، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل في تأدية الواجب العلاجي الإنساني والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.// انتهى //04:05ت م0036