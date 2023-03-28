وارسو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح مساء أمس، مأدبة إفطار رمضانية ، حضرها معالي وزير خارجية جمهورية بولندا الدكتور زبيغنيف راو، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدين في وارسو ومفتي الديار البولندية و رئيس المراسم بوزارة الخارجية البولندية، وعدد من المسؤولين والإعلاميين البولنديين، وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية في وارسو والطلبة السعوديين الدارسين في بولندا.// انتهى //04:34ت م0038