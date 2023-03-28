كيتو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسلقي 7 أشخاص حتفهم وفقد نحو 46 آخرين جراء انزلاقات تربة في جنوب الإكوادور إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الأحد واستمرت حتى الاثنين.وأفادت الأمانة العامة للإعلام في حكومة الإكوادور بأن حصيلة الضحايا المؤكدة 7 قتلى، فيما أصيب 23، وتضرر حوالي 500 شخص جرّاء الانزلاقات التي طمرت عشرات المنازل في منطقة ألوسي بإقليم تشيمبورازو.وأوضح رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أنّ عناصر الإطفاء يعملون منذ ساعات الصباح الأولى لمساعدة المواطنين المتضررين.// انتهى //05:00ت م0039