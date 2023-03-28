القدس المحتلة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستشهد فجر اليوم شاب فلسطيني، متأثراً بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قبل عدة أسابيع مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى النجاح بمدينة نابلس، باستشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها الشهر الماضي، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها المدينة، التي شهدت حينها عدوان إسرائيلي، أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً.// انتهى //06:40ت م0043