الرباط 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اعلان جامعة الدول العربية عن استضافة المملكة العربية السعودية للدورة 32 للقمة العربية، التي حدد موعدها يوم 19 ماي المقبل بالرياض.وتناقلت صحف الرباط الزيارة التي يقوم بها للمغرب وزير الخارجية بمملكة كمبوديا، براك سوخون، في سياق تعزيز العلاقات مع الرباط، وتقوية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.وأخبرت صحف الثلاثاء عن شروع قادة عسكريين وسياسيين مدنيين في السودان في محادثات لتوحيد الجيش السوداني وإبعاده عن التجاذبات السياسية.وتوقفت الصحف عند الحصيلة الكارثية للإعصار الذي اجتاح ولاية ميسيسبي الأمريكية، والذي خلف أكثر من 25 قتيلا، ودمارا هائلا في الطرق والمباني.وتناقلت صحف اليوم اعلان المفوضية الاوروبية أنها تعتزم بمعية الدول الأعضاء في الاتحاد، تخصيص 8.4 مليار يورو لتمويل المساعدات الانسانية برسم العام الحالي.ونشرت الصحف توقعات البنك الدولي في أحدث تقرير له، بأن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل بمعدل 2,2 %بحلول العام 2030، ما سيجعل من هذا العقد الأضعف نموا منذ بداية القرن.// انتهى //06:55ت م0044