الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 257 قاضياً بوزارة العدلولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبيةولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقيرئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة "حللتم أهلاً" لضيوف الرحمنالمملكة تتصدر الدول التي يزيد فيها نشاط مستخدمي الإنترنت قبل الفجر في رمضانميناء جازان يستقبل 19,100 رأس ماشية قادمة من جيبوتيهيئة الاتصالات تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحريةأرامكو توسع وجودها في الصين بالاستحواذ على حصة 10% في رونغشنغ للبتروكيميائيات1.6 مليون مستفيد من توزيع التمور داخل السعودية قبل رمضان 1444هنائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكةالعيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 658 مستفيدًاالمملكة توقّع اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات مع العراق دعماً لمستوردي البلدينوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( صدقية "زكاتي") : في المجتمع الإسلامي، الزكاة فريضة دينية، أوجبها الله على الأغنياء لصالح الفقراء؛ للتقليل من حدة الفقر والتفاوت الطبقي في المجتمع، والزكاة تستهدف كل مال توفرت فيه شروط معينة حددها الشرع، وتعتني الدول الإسلامية بهذه الفريضة بأشكال مختلفة، وتعمل على تنظيمها جمعاً وتوزيعاً.وتابعت : وتعتبر المملكة من أوائل الدول الإسلامية التي سنت أنظمة تُلزم بدفع الزكاة، وأنشأت لذلك هيئة الزكاة والدخل، التي تتولى جمع زكاة عروض التجارة بصفة إلزامية، وتوجه الحصيلة إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي هيئة حكومية تتولى توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل, وفي وقت مبكر جداً، حرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تفعيل التقنية الحديثة، للتسهيل على الأفراد دفع زكواتهم بكل يسر وسهولة وبضغطة زر واحدة، وهم في أماكنهم، مع توفير خيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة، وتحققت كل هذه المزايا من خلال خدمة "زكاتي" التي توفرها الهيئة للسنة السادسة على التوالي، للأفراد عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة.وواصلت : التفاعل مع خدمة "زكاتي" خلال الأعوام الخمسة الماضية، يعزز نجاحها ويؤكد جدواها، كما أنه وفر مسارات آمنة لدفع الزكوات في أوقاتها المحددة شرعاً، الأمر الذي يرسخ من مكانة تلك الخدمة، ويعمل على استمرارها، وتطويرها بحسب المستجدات العصرية, ولا تقتصر مزايا خدمة "زكاتي" على السهولة في آلية دفع الزكاة، وإنما تمتد إلى ما هو أهم من ذلك، عبر تعزيز الصدقية والشفافية، التي تضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، يضاف إلى هذا وذاك القدرة على حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، سواء عن الأموال، أو الذهب أو الفضة، أو الأسهم، أو الصناديق الاستثمارية، أو العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة.وختتمت : ويعزز الثقة في الخدمة أنها تعمل تحت إشراف مختصين في فقه ومحاسبة الزكاة، وتتم عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، وبشكلٍ سريع؛ لضمان وصولها إلى الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يضاف إلى ذلك إمكانية أن يختار المزكي الفئة المستحقة التي تذهب إليها أموال زكاته.// انتهى //09:35ت م0046