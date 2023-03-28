جيزان 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ12 مساءً.// انتهى //09:35ت م0047