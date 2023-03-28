لندن 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الإعلان عن فوز المرشح حمزة يوسف بمنصب رئاسة حزب اسكتلندا القومي.ونقلت على صعيد متصل، تأكيد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، وأنه سيغلق الطريق أمام أي محاولة لإعادة التصويت على انفصال إقليم اسكتلندا.وناقشت صحف لندن الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون محاربة الهجرة غير الشرعية في حال اعتماده من قبل مجلس العموم، واصفة الخطوة بالمخاطرة التي ربما تؤثر على فرص فوز حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات العامة المقبلة.دولياً، عرجت صحف بريطانيا على تأكيد حكومة نيوزيلندا أنها تناقش الانضمام إلى الجزء غير النووي من تحالف Aukus الدفاعي الذي أسسته أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.// انتهى //10:07ت م0049