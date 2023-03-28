القدس المحتلة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار اعتداءات المستوطنين، والتي أسفرت عن وجود إصابات في صفوف الفلسطينيين، وإحراق مركبات فلسطينية، في بلدة حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وكذلك اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، والذي أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين بجروح برصاص الاحتلال.وتناولت الصحف مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتيه، خلال اجتماعه بمسؤول ألماني في مكتبه برام الله، بجهد دولي جاد، لخلق أفق سياسي، مبني على مبادرة السلام العربية، يفضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وأخبرت عن اعتماد الحكومة الفلسطينية خطة تطوير التجارة الإلكترونية، بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة لمصادقة البرلمان المجري على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.وسلطت صحف فلسطين، الأضواء على توقيع شركة أرامكو السعودية اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 بالمئة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية، مشيرة إلى توقعات البنك الدولي بأن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل بمعدّل 2,2 بالمئة بحلول عام 2030.// انتهى //10:12ت م0050