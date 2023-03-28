لندن 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، لكن جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي أثرت على إقبال المستثمرين على الذهب.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 1959.63 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (0557 بتوقيت جرينتش)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 في المئة، مسجلةً 1960.30 دولارًا للأوقية.وتراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 23.04 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة مسجلاً 972.94 دولارًا، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1409.70 دولارات.// انتهى //10:17ت م0051