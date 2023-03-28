القاهرة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بدارسة تعديل تشريعي بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.وسلطت الضوء على تكليف الرئيس المصري للحكومة أيضًا بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة.وواكبت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الانتباه إلى تحذير صندوق النقد الدولي من زيادة المخاطر على الاستقرار المالي.وتحدثت صحف مصر عن تأكيد روسيا أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، وإطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصري المدى باتجاه بحر اليابان.// انتهى //10:27ت م0053