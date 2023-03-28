الخرطوم 06رمضان 1444هـ الموافق 28مارس2023واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان" أوتشا" أن أعمال العنف التي اندلعت في ولاية غرب دارفور غرب السودان، تسببت في لجوء 30 ألف شخص إلى دولة تشاد.ونقلت عن وزارة الصحة السودانية ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في الخرطوم إلى 1344 إصابةً مؤكدةً.وأخبرت صحف الثلاثاء عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1000سلة غذائية في معسكرات النازحين بولاية النيل الأزرق السودانية، استفاد منها 5.484 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً .وأبرزت دعوة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية أحلام مدنى خلال لقائها وفداً استثمارياً من كوريا الجنوبية أن السودان بحاجة إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إيقاف قوات الأمن الليبية أمس 65 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة.//ا نتهى //10:55ت م0055