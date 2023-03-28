إسلام آباد 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إدانة باكستان بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وكذلك إدانتها بشدة لحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك .واهتمت الصحف بتسليم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من التمور لجمهورية باكستان الإسلامية.وسلطت الضوء على فوز المرشح حمزة يوسف، بمنصب رئاسة حزب إسكتلندا القومي.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى تأكيد وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع باكستان، مشيرة إلى الهجوم الانتحاري الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابل وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.// انتهى //11:00ت م0056