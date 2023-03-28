مانيلا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسضرب زلزال بقوة 6ر4 درجات على مقياس ريختر مقاطعة "إيلوكوس نورت" في الفلبين.وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن الزلزال وقع عند قرابة الساعة 51ر1 ظهراً بالتوقيت المحلي للبلاد، وكان على بعد حوالي 56 كيلومتراً شمال غربي بلدية "بورجوس"، وعمق 12 كيلومتراً تقريبًا.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //11:46ت م0059