الأسياح 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسانطلقت أمس، بطولة الأسياح الرمضانية الأولى لكرة القدم 1444هـ وتستمر حتى الـ 19 من رمضان، بتنظيم من بلدية محافظة الأسياح بالشراكة مع نادي الأسياح.وتهدف البطولة إلى استثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم واكتشاف المواهب الشابة، وبث روح التنافس الرياضي.وتم تجهيز عدة ملاعب لإقامة الدورة الرمضانية لكرة القدم في جميع مراكز المحافظة، ويتنافس فيها عشرة فرق من منطقة القصيم .// انتهى //12:22ت م0062