بغداد 6 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس.أبرزت الصحف العراقية اهتمامها بالاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.واهتمت الصحف بتوجية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الوزارات ومحافظة بغداد بحسم المشاريع المتأخرة في بغداد وخاصة مداخل العاصمة .وأشارت إلى إعلان لجنة النفط والغاز البرلمانية وجود اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي خلال الفصل التشريعي المقبل، وتابعت الصحف استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني في بلدة حواره شمال الضفة الغربية وإحراق بعض المركبات فيها، وكذلك إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في مخيم عقبة بمدينة أريحا جراء اقتحامه من قوات الاحتلال .وقالت الصحف إن 30 ألف شخصٍ قد فروا من غرب دارفور نتيجة أعمال العنف التي اندلعت فيها إلى دولة تشاد بحسب تقارير سودانية، وتناولت الصحف فوز حمزة يوسف برئاسة حزب إسكتلندا القومي، خلفًا للمستقيلة نيكولا ستيرجيون ليصبح بعدها أول رئيس مسلم بدولة أوروبية .// انتهى //12:49ت م0063