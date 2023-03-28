بيش 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسشاركت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة بيش الليلة الماضية، جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة في مشروع " إفطار صائم " الثالث عشر، الذي تنفذه الجمعية على الطريق الرئيسي بالمحافظة .وأوضح رئيس البلدية المهندس علي عطيف، أن المبادرة شارك فيها 30 متطوعاً، وهدفت إلى دعم الجهود التطوعية وتحقيق الشراكات المستدامة مع القطاعات العامة والخاصة، سعياً لتعزيز الروابط الاجتماعية وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية.وبين أن المتطوعين أسهموا في توزيع الإفطار على الصائمين الذين يتواجدون في مقر المشروع من المقيمين من جنسيات مختلفة، بالإضافة للمسافرين, مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة وبرامج وأنشطة البلدية المجتمعية خلال ‫شهر رمضان المبارك‬.وقد رصدت "واس"جانباً من الجهود التي يقدّمها متطوعو بلدية بيش لخدمة الصائمين, ومساندة الجمعية في مختلف الأعمال.// انتهى //13:47ت م0076