تونس 6 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، أمس مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا غريس ناليدي باندور، الذي استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى تطورات عدد من الأحداث الإقليمية والدولية الراهنة .وكتبت عن تشديد الأمم المتحدة، على وجوب امتثال جميع الدول الأعضاء لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مخبرة عن مقتل شخصين على الأقل وأصابة 12 آخرون في انفجار وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية اليوم .// انتهى //13:48ت م0077