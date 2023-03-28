عام / سمو أمير القصيم يستقبل السفير القيرغستاني
الثلاثاء 1444/9/6 هـ الموافق 2023/03/28 م واس
بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم ، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة السيد الوقبيك ماريبو.
ورحب سموه بالسفير القيرغستاني في منطقة القصيم، متمنياً له طيب الإقامة ، منوهاً بعمق العلاقات والروابط الوطيدة بين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وجمهورية قيرغيزستان.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.
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13:58ت م
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