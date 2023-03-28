بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم ، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة السيد الوقبيك ماريبو.ورحب سموه بالسفير القيرغستاني في منطقة القصيم، متمنياً له طيب الإقامة ، منوهاً بعمق العلاقات والروابط الوطيدة بين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وجمهورية قيرغيزستان.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.// انتهى //13:58ت م0079