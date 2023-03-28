مسقط 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسعقدت سلطنة عمان وطاجيكستان اليوم الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في العاصمة العمانية مسقط.وترأس الجانب العُماني وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، ومن الجانب الطاجيكي نائب وزير الخارجية حسينزاده مظفر.وجرى خلال الجلسة بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:10ت م0082