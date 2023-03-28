الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسحصل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، على ثلاث جوائز من ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م وهي جائزة الابتكار في منتجات الأعمال و جائزة الاستجابات القيمة للجائحة من الجهات الحكومية وجائزة المنتج الأكثر قيمة.وتعدّ جائزة ستيفي الشرق الأوسط واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم، وتأسست عام 2002م، لتقدير إنجازات الشركات من جميع الجوانب الاقتصادية وأثرها في جميع أنحاء العالم وبذلك أصبحت إحدى أكثر الجوائز العالمية المرغوبة.وأعرب المدير العام لبرنامج ضمان التمويل "كفالة" همام هاشم عن امتنانه وفخره بحصول "كفالة" على عدد من الجوائز الدولية خلال عامي 2022م- 2023م، مؤكداً أنه لم يكن ليأتي لولا ثقة القطاع المالي في ضمانات التمويل التي يوفرها البرنامج، والنجاح الكبير الذي حققه البرنامج عبر الشراكة مع جهات التمويل في السعودية التي أسهمت في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.ويأتي دور برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بتوفير الضمانات اللازمة لجهات التمويل بهدف مساعدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على التمويل اللازم لتنمية أنشطتها المرخصة، كما يساهم ضمن إستراتيجية الشمول المالي على تشجيع جهات التمويل على التعامل مع شرائح جديدة من أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لم يسبق لها التعامل مع جهات التمويل عبر إنشاء مبادرات مع الوزارات والهيئات الحكومية، التي تعنى بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الناشئة" السياحي والترفيه والثقافي والقطاع الوقفي وغير الربحي".ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية السعودية 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها مع جهات التمويل المتعاونة والجهات ذات العلاقة ليكون لكفالة أثر إيجابي فعال بتنمية وضمان استمرارية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخدم مصلحة الاقتصاد في المملكة.// انتهى //14:11ت م0083