الدمام 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة أمس، حملة "صحتك في رمضان" التي تنظمها صحة الشرقية، وتهدف إلى رفع الوعي الصحي بالعادات السليمة خلال فترة الصيام وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة عند تناول الوجبات الغذائية للصائمين؛ لتحضير الجسم للاستعداد للصيام الصحي كما تهدف الحملة إلى نشر الوعي للمرضى بطرق الاستخدام الصحيح للأدوية أثناء الصيام ودحض الشائعات المتداولة عبر جميع وسائل التواصل خلال شهر رمضان .وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن الحملة تأتي بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة؛ تزامناً مع بداية الشهر الفضيل حرصاً منها على توجيه وإرشاد جميع أفراد المجتمع إلى اتباع العادات والممارسات الصحية خلال فترة الصيام.وأكد العريفي أن الحملة ستنفذ بشكل إلكتروني وميداني، مبيناً أن التوعية الإلكترونية ستكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات المتاحة بالشوارع، والشركات والمستشفيات، والأماكن العامة، إضافة إلى توزيع حقيبة صحية لكبار السن ومرضى الضغط والسكر، ووضع ركن ميداني مخصص للفحص والتثقيف في الأماكن العامة بمشاركة فرق التطوع الصحي.// انتهى //14:16ت م0084