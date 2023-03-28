الخرطوم 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في السودان مساء أمس، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني الدكتور عبدالعاطي أحمد عباس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.ونوه السفير علي بن حسن جعفر في كلمة له بتميز العلاقات الثنائية بين المملكة والسودان في مختلف المجالات.وأشار إلى أن البرامج الإنسانية المقدمة من المملكة لعموم السودان ستتوالى خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي إضافة لدعم التمويل للسودان في المجالات والمشروعات الثقافية والتعليمية والصحية.وثمن الجهود التى تقوم بها الملحقية الدينية بالسفارة فى المجال الدعوي والخيري والإنساني، مشيراً إلى أنه تم تسليم السودان (100) طن من التمور لمفوضية العون الإنساني منحة للحكومة السودانية، وتدشين (37500) سلة غذائية تم توزيعها على (8) ولايات سودانية بالتنسيق مع الجهات السودانية الرسمية.من جانبه أوضح الملحق الديني بسفارة المملكة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، أن الملحقية درجت على إقامة البرنامج سنوياً وتوزيع التمور للصائمين، مؤكداً أن الملحقية قامت هذا العام بإعداد إفطار جماعي في عدد من المراكز والمساجد على مستوى ولاية الخرطوم استفاد منها (30) ألف شخص، كما تم توزيع (20) ألف طن من التمور على الأسر الفقيرة والمتعففة بالخرطوم وبعض الولايات.حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين، وعدد من الدبلوماسيين، والشخصيات الإسلامية.// انتهى //15:22ت م0105