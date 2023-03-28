تبوك 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستضاف النادي الأدبي بمنطقة تبوك في جلسة حوارية أمس, عدد من أعضاء مجلس المنطقة في الخيمة الرمضانية، التي ينظمها النادي ضمن أنشطته الأدبية والثقافية في شهر رمضان المبارك،بحضور مجموعة من الأدباء والمفكرين بالمنطقة.وقدم أعضاء المجلس معلومات عن الأهداف التي من أجلها أنشئ المجلس والخطط التي يعمل عليها والخدمات التي يقدمها لشباب وشابات منطقة تبوك، والمجالات التي يسعى نحو تحقيقها ومنها دعم فئة الشباب وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، ونشر ثقافة الحوار والتطوع بين أوساط الشباب والفتيات، ورفع مستوى الوعي لديهم حول ثقافة المسؤولية والمشاركة المجتمعية، ومساعدتهم نحو إطلاق مبادراتهم، بالتعاون مع شركاء النجاح، من خلال تقديم التدريب، والخدمات اللوجستية لهم.كما استعرضت المبادرات الرياضية والفنية والثقافية والفعاليات التي قام المجلس بها خلال الفترة الماضية.يذكر أن فعاليات الخيمة تتواصل هذا المساء بجلسة حوارية حول صناعة المحتوى، إضافة إلى استمرار بقية أنشطة الخيمة.// انتهى //15:25ت م0108