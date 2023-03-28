بودغوريتشا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ في دولة الجبل الأسود، بحضور الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك عامر بن بنوان العنزي ونائب رئيس المشيخة الإسلامية للعلاقات والمساعدات الإنسانية بهلول كانكي، ونائب الرئيس للشؤون الإنسانية سدمير حجيج، وعدد من المسؤولين بالمشيخة.وأوضح العنزي أن هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور تبلغ خمسة أطنان يستفيد منها قرابة 30 ألف مستفيد، مشيراً إلى حرص الوزارة على أن تصل هذه الهدية إلى المستحقين من المسلمين في هذه البلاد.ونوه القائمون على المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.// انتهى //15:47ت م0110