الدمام 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسيخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) عند الـ 11:00 من مساء اليوم، مباراته الثانية في البطولة الودية المقامة في جمهورية مصر، وذلك أمام المنتخب الجزائري.وخضع لاعبو الأخضر أمس إلى حصة تدريبية استرجاعية بعد مباراتهم الأولى في البطولة أمام المنتخب المصري, حيث تأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الثانية من برنامج استعدادات المنتخب السعودي للبطولة الآسيوية المقرر إقامتها العام المقبل 2024م.// انتهى //15:48ت م0111