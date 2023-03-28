اقتصادي / البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تباين
الثلاثاء 1444/9/6 هـ الموافق 2023/03/28 م واس
القاهرة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 028ر1 تريليون جنيه بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 45ر1 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 11ر0% مسجلاً 06ر15932 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 19ر0% ليصل إلى 3ر2804 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 3ر0%، منهيًا التعاملات عند مستوى 85ر4196 نقطة.
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15:50ت م
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