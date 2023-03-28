القاهرة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 028ر1 تريليون جنيه بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 45ر1 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 11ر0% مسجلاً 06ر15932 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 19ر0% ليصل إلى 3ر2804 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 3ر0%، منهيًا التعاملات عند مستوى 85ر4196 نقطة.// انتهى //15:50ت م0113