جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واستوّج فريق قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك عبدالعزيز، بالمركز الأول في المسابقة الدولية لمشاريع تصميم جامعة الملك خالد "جامعة داخل حديقة"، التي شاركت فيها مكاتب عالمية ومحلية وقيمها محكّمون محليون ودوليون من مكاتب متخصصة في مجال عمارة البيئة، حيث حصل فريق الجامعة على أعلى تقييم متفوقًا على مكاتب محلية وعالمية شهيرة.وتميّز مشروع تصميم فريق جامعة الملك عبد العزيز بحلوله التصميمية والتقنية التي راعت عدة جوانب جوهرية، ومنها أن يدعم التصميم المقترح توجه المدن الجامعية الصحية التي تحفز على ممارسة رياضة المشي بقدر الإمكان، وتقلل من استخدام السيارة وتشجع على قضاء ساعات أكثر داخل المدينة الجامعة لتوفير جودة حياة عالية لمستخدميه، كما يحافظ التصميم المقترح على المفردات الطبيعية المتميزة داخل وحول الجامعة التي تشمل تكوينات صخرية ومجتمعات نباتية محلية وأودية تمر من خلال الجامعة، كما شملت جوانب التميز بالتصميم رفعه لنسبة الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال خطة بيئية مستدامة التي تشمل التعامل مع المدينة الجامعية بأكملها حديقة نباتية غنية بالنباتات المحلية، علاوةً أن فريق العمل أخذ في الحسبان في مراحل التصميم التنوع في النشاطات والخدمات داخل المدينة الجامعية لتعزيز الاستثمار طويل الأجل والنمو الاقتصادي للجامعة.وأكّد رئيس الجمعية السعودية لعمارة البيئة قائد الفريق الدكتور عامر بن محمد حبيب الله، أن المسابقة المتميزة في تصاميم عمارة البيئة جاءت لتكون جامعة الملك خالد معلمًا حديثًا حيويًّا للعلم والمعرفة، محاطًا بمناظر طبيعية جميلة تعكس هوية المكان وتشجّع منسوبي الجامعة والزوار والمجتمع على التفاعل الاجتماعي وممارسة الرياضة ؛ لرفع مستوى جودة الحياة، مشيرًا إلى أن مهمة الفريق كانت في تصميم الحرم الجامعي بناءً على التوجهات والممارسات المعاصرة المطبقة في القرن الواحد والعشرين والمتعلقة بتصميم المدن الجامعية.يذكر أن فريق جامعة الملك عبدالعزيز ضم أعضاء هيئة تدريس ومهندسين وطلابًا من قسم عمارة البيئة.// انتهى //15:54ت م0116