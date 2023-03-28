الباحة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسواصل مهرجان ليالي رمضان بالأطاولة في نسخته الرابعة , فعالياته وبرامجه، إذ استقبل المهرجان منذ مطلع شهر رمضان قرابة الخمسة آلاف زائر, وذلك بسوق ربوع قريش.وقدم المهرجان الذي تنفذه جمعية التنمية بالأطاولة، العديد من البرامج الرمضانية منها برامج المسرح المفتوح، وعروض الأسر المنتجة، إضافة إلى مشاركة جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بالقرى، وساحة العاب الأطفال، والجلسات الشعبية، والمسابقات المتنوعة التي تعني بالشباب.وأوضح المشرف العام على فعاليات ليالي رمضان بالأطاولة عضو جمعية التنمية مسفر بن ناصر هطيل، أن البرامج التي تنفذها الجمعية تستهدف كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها ديوانية الآباء التي من خلالها تم تنفيذ العديد من الأمسيات الشعرية والندوات التاريخية والدينية وتلاوات قرآنيه لأجمل الأصوات.وأشار إلى وجود العديد من البسطات الرمضانية المنتشرة في ركان السوق التي تُقدم مختلف المنتجات من الاكلات الشعبية بأيدي شباب سعوديين، وكذلك قدمت العديد من الفعاليات وتستهدف الطفل, مؤكداً أنه روعي في الفعاليات المزج بين الماضي والحاضر.// انتهى //16:40ت م0135