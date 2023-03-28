ينبع 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسبدأت إدارة التعليم في محافظة ينبع، بتنفيذ مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1444هـ، التي تستهدف طلاب وطالبات مراحل التعليم العام (حكومي وأهلي).وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية والفهم الصحيح لهما بما يسهم في تعزيز الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك .ووجهت إدارة التعليم، التعميم لجميع المدارس الحكومية والأهلية بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ لحث الطلاب على المشاركة في المسابقة التي تتضمن مسارين : المسار الأول لحفظ القرآن الكريم وفق خمسة فروع، وتلاوة القرآن الكريم وفق فرعين، والمسار الثاني الذي تم تخصيصه لحفظ السنة النبوية في ثلاثة فروع.وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أن المسابقة ستُختتم في مرحلتها الأولى في 22 رمضان الجاري، بحيث يتأهل 20 طالباً وطالبة من كل إدارة تعليمية في مساري القرآن الكريم والسنة النبوية، على أن يتم إقامة اختبارات عن بُعد للطلبة المشاركين في الفترة من 12 وحتى 19 شوال المقبل في إدارة تعليم المدينة المنورة، ليتأهل عنها 100 فائز وفائزة للمرحلة الختامية التي تستضيفها إدارة تعليم مكة المكرمة حضورياً 24- 27 شوال المقبل، التي سيتنافس فيها الطلبة المتأهلون من المرحلة الثانية على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار لكل فرع.//انتهى//16:41ت م0136