رفحاء 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية الشعبة اليوم، 11 فرصة استثمارية متنوعة في مواقع متعددة من خلال منصة "فرص".وأوضحت الأمانة أنَّ المواقع الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل مركز صحي وعدد من المحلات التجارية وتشغيل بنك تجاري وصراف آلي.ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //16:48ت م0138