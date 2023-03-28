جيبوتي 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسيعد مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي بمحافظة تاجورة في جيبوتي الذي أنشئ في عام 1980م واحدًا من أعمال ومشروعات دأبت المملكة العربية السعودية على إقامتها في مختلف دول العالم الإسلامي، وأحد المعالم والإنجازات التربوية والعلمية كونه الوحيد الناطق باللغة العربية في المحافظة والمدن المجاورة لها، ويقيم عددًا من النشاطات من بينها حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وتقديم دروس علمية ومحاضرات، وكلمات وعظية ودورات تأهيلية لمعلمي المركز.ويشتمل المركز الذي يتربع على مساحة 11064 متر مربعا ، على مدرسة تعليمية تربوية تتضمن المراحل التعليمية " الروضة، التمهيدي، أساسي، متوسط، ثانوي"، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات المنتسبين للمركز حوالي 480 طالبًا وطالبة، كما يبلغ عدد فصول المركز 18 فصلًا.كما يتضمن جامع كبير بطراز معماري إسلامي مميز، وهو الجامع الأوحد للمحافظة الذي تقام فيه الصلوات الخمس إضافة إلى التراويح والتهجد، ويستقبل الجامع المصلين من مختلف القرى والمدن المجاورة لمحافظة تاجورة.وأفاد مدير مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي المكلف بمحافظة تاجورة بجمهورية جيبوتي محمد بن معيض الشيباني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهداً في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم العربي والإسلامي", مشيراً إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على تزويد الملحقيات الإسلامية والمراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف الشريف توزع خلال شهر رمضان لعام 1444هـ .// انتهى //17:27ت م0146