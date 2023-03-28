جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسيعمل مركز البحوث والتنمية بجامعة الملك عبدالعزيز في أنشطته على البحوث التدريبية والمعلوماتية للنهوض بالقطاع الخاص، وتمكينه من تحقيق رسالته في خدمة وتنمية المجتمع؛ وفق أسس ومعايير الجودة، والعمل على ربط الجامعة بالمجتمع من خلال بلورة، وتنسيق أفكار البحوث العلمية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للجهات المختلفة، والعمل على نشرها والاستفادة منها.وينفرد المركز بالعديد من المزايا التي تضمن له مكاناً مرموقاً وتجعله في مقدمة المراكز العلمية والبحثية؛ ومنها قيامه على مدى 30 عاماً بالعديد من الأبحاث والدراسات والدورات؛ إضافةً لكادره البحثي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة؛ ويبلغ عددهم 170 عضـواً؛ علاوةً على تبادل الخبرات وتحقيق التعاون بين المركز والهيئات العلمية والبحثية من داخل المملكة وخارجها.ويهتم المركز بتوثيق البحوث والمعارف البحثية لتسهيل مهام البحث أمام الباحثين؛ إلى جانب عقده الكثير من الدورات، والبرامج التدريبية، واللقاءات القصيرة، وورش العمل؛ لتنمية المهارات والقدرات الإدارية والسلوكية والقيادية للمتدربين، وتنمية اتجاهاتهم الفكرية والعملية؛ وتقديم خدماته التدريبية للقطاعين العام والخاص، من خلال برامجه التدريبية التي تساعد المتدرب على تأهيله في مجال عمله، واكتسابه المعلومات الجديدة.ويسعى المركز لدعم وتبني البحوث التي تبرز جوانب الفكر الإسلامي في مختلف المجالات الفكرية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تُطلب من المركز محلياً وإقليمياً؛ مع نشر البحوث العلمية وتوثيقها عن طريق ما يتم إصداره من مجلات وإصدارات علمية؛ بهدف تسهيل الرجوع إليها، والعمل عل تقوية أواصر العلاقات العلمية مع مراكز البحوث على مستوى العالم العربي والإسلامي عن طريق تبادل المطبوعات العلمية والنشرات الدورية.يُذكر أن المركز يقدم خدماته من خلال مساري: الدورات والبرامج التي يتم تنفيذها وفقاً لطلب الجهة، وأخرى دورات وبرامج تدريبية عامة؛ حيث تنصّب الموضوعات التي تشملها هذه الدورات في برامج المهارات الإدارية والقيادية، وبرامج المهارات السلوكية، والمحاسبية والمالية والمصرفية، والبيع والتسويق ونظم المعلومات، وبرامج شؤون المحاماة والقانون، وبرامج التدريب الخاصة بالسيدات.// انتهى //17:30ت م0148