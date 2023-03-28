مكة المكرمة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأكدت دراسة أجريت بجامعة أم القرى أن التقنيات الحديثة مثل: الإنترنت والتطبيقات البرمجية أسهمت في تحسين الكثير من القطاعات ومنها التعليمية في تبني وتحقيق التميز في تقديم خدماتها للمستفيدين، التي كشفت عن أثر استخدام نظام إدارة التعلم في تحسين مستوى تعلم طلبة المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات، والوصول إلى نتائج أكثر تأكيداً.وتكونت عينة الدراسة التي أجراها الباحث عبدالرحمن الرشيد من كلية التربية بجامعة الملك سعود من طلاب صفين مختلفين من المرحلة المتوسطة: مرحلة الأول متوسط شملت على 46 طالبة تراوحت أعمارهن بين 11 و 13 سنة بمتوسط عمري 12.09، وانحراف معياري 0.51 وُزعنّ على مجموعتين تجريبية وضابطة، ومرحلة الثالث متوسط اشتملت على 50 طالبًا تراوحت أعمارهم بين 13 و 15 سنة بمتوسط عمري 14.11، وانحراف معياري 0.37 موزعين على مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة.وعملت الدراسة على تطبيق منصة إلكترونية تعليمية شاملة مغلقة المصدر (بوابة المستقبل) تحتوي على عدد من الوظائف التقنية الخاصة بجميع أطراف العملية التعليمية للحصول على عملية تعليمية إلكترونية مكتملة الأركان، حيث تشكلت المنصة من مجموعة من الأدوات التقنية لجميع المستفيدين، بهدف تعزيز التعلم وتحسين كفاءته، وذلك بإجراء العملية التعليمية في مسارين متوازيين (تقليدي– بوابة المستقبل) لعام دراسي كامل.وكشفت نتائج الدراسة التي تعزز استخدام نظام إدارة التعلم في أوساط مؤسسات التعليم الأساسي في تدريس مادة الرياضيات، أن هناك وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعتين التجريبيتين في ارتفاع معدلات تحصيل مادة الرياضيات لديهم مقارنةً بمثلائهم في المجموعتين الضابطتين.// انتهى //19:08ت م0151