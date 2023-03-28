القاهرة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب مالاوي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن منتخب غينيا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.// انتهى //19:14ت م0152