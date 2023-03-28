أديس أبابا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن قلقه العميق تجاه أعمال العنف التي أعقبت الاحتجاجات العامة في كينيا منذ 21 مارس الماضي والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالممتلكات وتعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية في العاصمة نيروبي.وحث رئيس المفوضية في بيان له اليوم جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالهدوء والانخراط في حوار لمعالجة أي خلافات قد تكون موجودة في المصلحة العليا للوحدة الوطنية والمصالحة.وفي هذا الصدد ذكر رئيس المفوضية في بيانه بالإجراء الناجح للانتخابات العامة في أغسطس 2022 في كينيا وما تلاه من تأكيد بالإجماع على نتيجة الانتخابات من قبل المحكمة العليا.وكرر رئيس المفوضية التضامن والدعم الكاملين مع جهود حكومة وشعب كينيا في العمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار في البلاد.// انتهى //19:14ت م0153