أكرا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأعلنت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس عن حزمة مساعدات جديدة لدول غرب أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار وذلك" من أجل دعم بناء السلام في المنطقة ومنع نشوب صراعات".يأتي ذلك في مستهل جولتها التي تجريها إلى ثلاث دول أفريقية وتستمر لمدة أسبوع وبدأتها من غانا.وقالت هاريس إن المساعدات المالية الأمريكية الجديدة تهدف إلى دعم دول المنطقة "غانا وبنين وغينيا وكوت ديفوار وتوغو" في التعامل مع التطرف العنيف وعدم الاستقرار.// انتهى //19:15ت م0154