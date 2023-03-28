القدس المحتلة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك، وعدّه تحد سافر، وعمل مدان ومرفوض.وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداءات، والخطوات التصعيدية، لن يجلب الهدوء، مطالباً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.// انتهى //19:25ت م0157